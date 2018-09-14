Помпео обвинил Керри в "подрыве политики США" против Ирана

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-госсекретарь Джон Керри "подрывает политику США" в отношении Ирана.
"Я уверен, что они там были не для того, чтобы поддерживать политику США против Исламской республики Иран, которая на этой неделе стреляла "катюшами" по нашему посольству в Багдаде и по нашему консульству в Басре", — сказал Помпео журналистам.
"Чтобы бывший госсекретарь активно подрывал политику США — это просто неслыханно", — добавил Помпео.
Керри был главным переговорщиком США с Ираном в 2015 году, когда было заключено соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы. США при Трампе вышли из этого соглашения, за что Керри критиковал нового президента.
Издание Boston Globe со ссылкой на источник сообщало, что Керри несколько раз в 2018 году встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Позднее Зариф подтвердил факт встречи с Керри и сообщил, что обсуждал с ним ядерную сделку.
Президент США 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.