Помпео обвинил Керри в "подрыве политики США" против Ирана

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-госсекретарь Джон Керри "подрывает политику США" в отношении Ирана.

Помпео упомянул о том, что Керри в сопровождении двух других бывших высокопоставленных чиновников США встречался с иранцами и обсуждал решение американского президента Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

"Я уверен, что они там были не для того, чтобы поддерживать политику США против Исламской республики Иран, которая на этой неделе стреляла "катюшами" по нашему посольству в Багдаде и по нашему консульству в Басре", — сказал Помпео журналистам.

"Чтобы бывший госсекретарь активно подрывал политику США — это просто неслыханно", — добавил Помпео.

Керри был главным переговорщиком США с Ираном в 2015 году, когда было заключено соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы. США при Трампе вышли из этого соглашения, за что Керри критиковал нового президента.

Издание Boston Globe со ссылкой на источник сообщало, что Керри несколько раз в 2018 году встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Позднее Зариф подтвердил факт встречи с Керри и сообщил, что обсуждал с ним ядерную сделку.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".

Президент США 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.