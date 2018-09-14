Лидера ХАМАС обвинили в использовании детей в военных целях

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сен – РИА Новости. Иерусалимский институт юстиции подал в суд на лидера ХАМАС Исмаила Ханию, обвинив того в использование детей в качестве солдат и живых щитов, всего, по мнению обвинителей, с 2016 года движение завербовало около 17 тысяч детей, сообщает англоязычное израильское издание Arutz Sheva.

Иерусалимский институт юстиции направил иск в Международный уголовный суд в Гааге.

В заявлении института приводятся свидетельства того, что Хания совершил как минимум два военных преступления: вербовал детей в возрасте до 15 лет в военных целях, используя их как солдат, так и для совершения террористических атак. Помимо того, он регулярно использовал детей в качестве живых щитов.

Адвокат Иерусалимского института юстиции Ури Морад, участвующий в процессе, сообщил, что усилия по сбору свидетельских документов получили одобрение у специалистов Международного уголовного суда.

"Мы почувствовали, что к нам есть доверие тех, кто получил запрос. Я уверен, иск, предъявленный Иерусалимским институтом юстиции к главе ХАМАС, будет рассматриваться справедливо и без предубеждений", — передает издание слова адвоката.