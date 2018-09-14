В ЛНР утвердят порядок регистрации кандидатов на выборы главы республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (139)

Подсчет голосов на одном из избирательных участков на выборах в ЛНР. Архивное фото

Подсчет голосов на одном из избирательных участков на выборах в ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики постановила утвердить порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы ЛНР.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ЦИК.

"Утвердить порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы Луганской народной республики на выборах главы Луганской народной республики", — говорится в тексте документа.

Постановление вступило в силу в пятницу, в день его опубликования.

Данный порядок определяет процедуру выдвижения кандидатов на должность главы ЛНР, их регистрации, а также действия ЦИК в этом вопросе.

Выборы главы ЛНР запланированы на 11 ноября. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник ранее заявлял о намерении принять в них участие.