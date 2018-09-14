В ЛНР утвердят порядок регистрации кандидатов на выборы главы республики

ЛУГАНСК, 14 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики постановила утвердить порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы ЛНР.
"Утвердить порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы Луганской народной республики на выборах главы Луганской народной республики", — говорится в тексте документа.
Постановление вступило в силу в пятницу, в день его опубликования.
Данный порядок определяет процедуру выдвижения кандидатов на должность главы ЛНР, их регистрации, а также действия ЦИК в этом вопросе.
Выборы главы ЛНР запланированы на 11 ноября. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник ранее заявлял о намерении принять в них участие.