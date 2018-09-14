В Бельгии назначили ответственного за мониторинг "российской киберугрозы"

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Бельгийская разведка создала в своей структуре отдельную должность ответственного за мониторинг так называемой "российской киберугрозы", говорится в опубликованном федеральным парламентом докладе по итогам слушаний в комитете по вопросам обороны.

Комитетские слушания с участием руководителя разведслужбы Клода ван де Ворде прошли в июне, но составленный по их итогам доклад обнародован на сайте палаты представителей Бельгии только сейчас.

"Что касается российской киберугрозы, что главная служба разведки и безопасности минобороны наняла штатного ответственного сотрудника, который руководит непостоянной рабочей группой", — ответил генерал на вопрос, "какова природа российской киберугрозы для предстоящих выборов и есть ли попытки манипулирования".

Он добавил, что "речь в данном случае идет не только о деятельности в свете предстоящих выборов. Деятельность Китая также отслеживается".

Говоря в целом об усилиях в сфере кибербезопасности, представитель спецслужбы заявил депутатам, что разработан план по набору как гражданских, так и военных специалистов, который вскоре будет внесен на рассмотрение министру.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.