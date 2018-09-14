НАТО выступило за сотрудничество с Россией в Арктике

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. НАТО выступает за сотрудничество с РФ в Арктическом регионе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он напомнил, что ряд стран НАТО работают с Россией над решением проблем Арктики в рамках Арктического совета. В частности, обсуждаются такие вопросы как поиск и спасение, защиты окружающей среды, рыболовство.
"Я уверен, что нет никакого противоречия между тем, чтобы иметь сильное присутствие (в Арктике) и в то же самое время видеть возможности для сотрудничества на Крайнем Севере", — добавил генсек.