ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис и находящийся в Вашингтоне с визитом генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились продолжать работу с членами альянса в вопросах равномерного распределения расходов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минобороны США.

"Лидеры обсудили широкий круг вопросов, связанных с обороной, и договорились работать вместе в диалоге с союзниками по НАТО над более равномерным распределением расходов, готовностью и мобильностью", — сказано в документе.

На саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля президент США Дональд Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до требуемых в НАТО 2% от ВВП и ускорить достижение этого показателя, а в перспективе — до 4% от ВВП.

Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.

Жесткость в вопросе финансирования Трамп компенсировал на июльском саммите заявлениями о приверженности НАТО, его пользе для США и отсутствии необходимости выходить из организации.