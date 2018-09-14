Лавров назвал заявление о "пропаже" сотрудника посольства в Риме вбросом

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Все сотрудники российского посольства, которые работали в Риме, на месте, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию о "пропаже" в Италии работника дипмиссии.

Ранее, как напомнил министр, появилась информация, что в апреле в Риме был завербован дипломатический сотрудник российского посольства, которому британские спецслужбы MI6 присвоили кличку "Апполон".

"Могу сказать, что никаких сотрудников, которые работают в Риме, мы не могли не досчитаться. Никто из них никуда не пропадал. Опять же такие вбросы в СМИ, стремление сделать СМИ инструментом своей неприглядной политики мы рассматривать всерьез не можем и не будем", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой.