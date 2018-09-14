Германия заявила о заинтересованности в расследовании дела Скрипалей

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. В Берлине заинтересованы в расследовании дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, приветствуют готовность сторон обменяться материалами по делу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Берлине.

"Мы заинтересованы в расследовании этого дела", — сказал министр, добавив, что "если все готовы обменяться имеющейся информацией, то это приветствуется".

Маас отметил, что Берлин получил от Лондона "много информации" по делу, "нет оснований сомневаться в ней".

"Мы в этом деле находимся в тесном контакте с нашими партнерами",- сказал министр.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.