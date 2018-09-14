Германия заявила о заинтересованности в расследовании дела Скрипалей

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. В Берлине заинтересованы в расследовании дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, приветствуют готовность сторон обменяться материалами по делу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Берлине.
Маас отметил, что Берлин получил от Лондона "много информации" по делу, "нет оснований сомневаться в ней".
"Мы в этом деле находимся в тесном контакте с нашими партнерами",- сказал министр.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.