США ввели санкции против компании из Таиланда за связи с иранской Mahan Air

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. США ввели санкции против компании из Таиланда за связи с иранской авиакомпанией Mahan Air, сообщает министерство финансов страны.

Санкции введены в отношении My Aviation Company, Ltd из Бангкока (Таиланд). Кроме того, в списке уточняется информация о компании Mahan Travel and Tourism из Куала-Лумпура (Малайзия).

Минфин уточняет, что это так называемые вторичные санкции, которые вводятся за связи с лицами и организациями, которые уже находятся в санкционных списках США.

Санкции против Mahan Air были введены США в связи с обвинениями в переброске Ираном оружия и военных на самолетах этой авиакомпании за пределы страны для "помощи террористическим организациям".