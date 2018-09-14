Меркель считает, что с Россией необходимо поддерживать дальнейший диалог

ВИЛЬНЮС, 14 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на общей пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стан Балтии в Вильнюсе в пятницу заявила, что Германия пытается вновь завязать отношения с РФ и продолжить их поддерживать.

"Говоря об интенсивных отношениях и контактах с Россией, мы пытаемся снова завязать отношения с РФ, невзирая на то, что есть множество определенных разногласий. Мы стараемся вернуть каналы коммуникации, и мы на самом деле открыты, невзирая на то, что коллеги из ЕС думают несколько иначе. Мы обязаны и дальше говорить со сторонами конфликта, должны оставаться открытыми и дальше общаться с Россией", — сказала Меркель.

Она добавила, что последние события в Сирии отразились на отношениях, "несомненно это геополитический вызов, несомненно существует разница во мнениях". "Однако говоря об иранском соглашении, наше мнение с Россией совпадает", — добавила канцлер.

Кроме того, Меркель отметила, что она знает, что большого продвижения по Минским соглашениям не произошло, но она "не опускает рук".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас присоединился к данному вопросу. "В первую очередь, нам необходимо общаться с Россией. Мы должны сохранить связи с РФ по тем вопросам, которые важны для ЕС. И, как сказала канцлер, Минские договоренности, нормандский процесс являются теми вопросами, по которым мы хотим достичь успеха", — сказал Ратас.

Он добавил, что позиция стран Балтии по санкциям в отношении России остается прежней, Минские соглашения должны быть реализованы, а то, что Германия поддерживает отношения с Россией "этот факт только приветствуется".

В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте, обратила внимание на то, что геополитические вызовы в мире такие, что поддерживать связь необходимо со всеми.

"Это не значит, что нужно дружить, не значит, что нужно прощать, не значит не видеть проблем. Но поддерживать связь нужно, чтобы избежать еще более сложных последствий", — сказала она, и добавила, что вызовами являются и терроризм, и ситуация на Украине, Сирия, "поэтому мы понимаем, что эта необходимость поддерживать связь остается".

"Мы доверяем Германии и канцлеру, и надеемся, что они никогда не предадут интересов Европы и всегда честно и упорно будут отстаивать интересы стран ЕС", — подчеркнула Грибаускайте.