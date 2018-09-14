РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Сын генерала Младича: перемены в Гааге дают надежду на честный суд

(обновлено: 17:25 14.09.2018)
0180
© AFP 2018 / ANP/ Martijn BeekmanМеждународный уголовный суд в ГаагеМеждународный уголовный суд в Гааге
© AFP 2018 / ANP/ Martijn Beekman

БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Смена судей Апелляционной палаты международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) вселяет надежду на честное и непредвзятое рассмотрение жалобы на пожизненный приговор экс-командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу, заявил РИА Новости его сын Дарко Младич.

Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner, Pool
Защита генерала Младича обжаловала приговор МТБЮ
В начале сентября руководство МОМУТ постановило заменить трех из пяти судей, рассматривающих апелляцию адвокатов бывшего командующего армии боснийских сербов.

В минувший четверг МОМУТ сообщил, что отказал прокуратуре трибунала в требовании отозвать данное решение. Судьи Мпарани Мами Ричард Раджонсон, Гбердао Гюстав Кам и Элизабет Ибанда-Нахамья сменили судей Апелляционной палаты Теодора Мерона, Кармела Агиуса и Луи Дакена.

"Мы удовлетворены этим решением, потому что с самого начала было видно, что требования обвинения необоснованные. Данное решение подтверждает, что что-то изменилось в трибунале, с предыдущими судьями у нас были решения, которые противоречили международным правовым нормам", — заявил сын генерала Младича агентству.

"Сейчас наконец-то началось применение правовых стандартов в решениях палаты. Единственным нашим ожиданием от трибунала с самого начала было то, что международное право и международные правовые стандарты начнут применяться, и для генерала Младича не будет действовать некое особое право, зависимое от политической воли", — отметил Дарко Младич.

Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
"Начинается битва". Политолог об угрозах США в адрес МУС
По его словам, ранее ни Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), ни завершающей его дела МОМУТ не признавали своих ошибок.

"Мы надеемся, что это начало честного процесса против генерала Младича, мы никогда ничего другого и не требовали", — подчеркнул Младич-младший.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В августе текущего года адвокаты Младича подали в Апелляционную палату МОМУТ жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции. Как заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич, рассмотрение апелляции займет у МОМУТ около полутора лет с момента подачи. Младич-младший отметил, что здоровье его отца продолжает ухудшаться, близкие обеспокоены усилившейся в последнее время аритмией у экс-командующего армии боснийских сербов.

Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена