Сын генерала Младича: перемены в Гааге дают надежду на честный суд

БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Смена судей Апелляционной палаты международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) вселяет надежду на честное и непредвзятое рассмотрение жалобы на пожизненный приговор экс-командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу, заявил РИА Новости его сын Дарко Младич.
В минувший четверг МОМУТ сообщил, что отказал прокуратуре трибунала в требовании отозвать данное решение. Судьи Мпарани Мами Ричард Раджонсон, Гбердао Гюстав Кам и Элизабет Ибанда-Нахамья сменили судей Апелляционной палаты Теодора Мерона, Кармела Агиуса и Луи Дакена.
"Мы удовлетворены этим решением, потому что с самого начала было видно, что требования обвинения необоснованные. Данное решение подтверждает, что что-то изменилось в трибунале, с предыдущими судьями у нас были решения, которые противоречили международным правовым нормам", — заявил сын генерала Младича агентству.
"Сейчас наконец-то началось применение правовых стандартов в решениях палаты. Единственным нашим ожиданием от трибунала с самого начала было то, что международное право и международные правовые стандарты начнут применяться, и для генерала Младича не будет действовать некое особое право, зависимое от политической воли", — отметил Дарко Младич.
"Мы надеемся, что это начало честного процесса против генерала Младича, мы никогда ничего другого и не требовали", — подчеркнул Младич-младший.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
В августе текущего года адвокаты Младича подали в Апелляционную палату МОМУТ жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции. Как заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич, рассмотрение апелляции займет у МОМУТ около полутора лет с момента подачи. Младич-младший отметил, что здоровье его отца продолжает ухудшаться, близкие обеспокоены усилившейся в последнее время аритмией у экс-командующего армии боснийских сербов.
Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.