Сын генерала Младича: перемены в Гааге дают надежду на честный суд

БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Смена судей Апелляционной палаты международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) вселяет надежду на честное и непредвзятое рассмотрение жалобы на пожизненный приговор экс-командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу, заявил РИА Новости его сын Дарко Младич.

В начале сентября руководство МОМУТ постановило заменить трех из пяти судей, рассматривающих апелляцию адвокатов бывшего командующего армии боснийских сербов.

В минувший четверг МОМУТ сообщил, что отказал прокуратуре трибунала в требовании отозвать данное решение. Судьи Мпарани Мами Ричард Раджонсон, Гбердао Гюстав Кам и Элизабет Ибанда-Нахамья сменили судей Апелляционной палаты Теодора Мерона, Кармела Агиуса и Луи Дакена.

"Мы удовлетворены этим решением, потому что с самого начала было видно, что требования обвинения необоснованные. Данное решение подтверждает, что что-то изменилось в трибунале, с предыдущими судьями у нас были решения, которые противоречили международным правовым нормам", — заявил сын генерала Младича агентству.

"Сейчас наконец-то началось применение правовых стандартов в решениях палаты. Единственным нашим ожиданием от трибунала с самого начала было то, что международное право и международные правовые стандарты начнут применяться, и для генерала Младича не будет действовать некое особое право, зависимое от политической воли", — отметил Дарко Младич.

По его словам, ранее ни Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), ни завершающей его дела МОМУТ не признавали своих ошибок.

"Мы надеемся, что это начало честного процесса против генерала Младича, мы никогда ничего другого и не требовали", — подчеркнул Младич-младший.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В августе текущего года адвокаты Младича подали в Апелляционную палату МОМУТ жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции. Как заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич, рассмотрение апелляции займет у МОМУТ около полутора лет с момента подачи. Младич-младший отметил, что здоровье его отца продолжает ухудшаться, близкие обеспокоены усилившейся в последнее время аритмией у экс-командующего армии боснийских сербов.

Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.