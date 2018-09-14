Манафорт избежит второго процесса, если признает вину по двум пунктам

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт избежит второго процесса по своему делу, но для этого ему придется признать себя виновным по двум пунктам, говорится в документе, поданном в суд обвинением.

Документ подписал спецпрокурор Роберт Мюллер. Для того, чтобы он получил силу и мог быть одобрен судом, на условия должен согласиться подсудимый Манафорт. Само появление документа означает, что Манафорт, скорее всего, уже согласился признать себя виновным. Заседание суда намечено на 11 часов по местному времени в пятницу (18.00 мск).

Как утверждает в документе, Манафорт признается в преступном сговоре, а также в сговоре по воспрепятствованию правосудию. Он также должен согласиться вернуть не менее трех объектов недвижимости в Нью-Йорке и содержимое ряда банковских счетов в счет предполагаемого ущерба.

Документ повторяет основные обвинения против Манафорта. Заявлено, что он получил до 60 миллионов долларов от работы лоббистом с бывшим правительством Украины и затем скрыл значительную часть этих средств от налогов, а также не зарегистрировался иностранным агентом в минюсте США.

Сделка между обвинением и защитой должна привести к тому, что второй процесс по делу Манафорта не состоится. Ранее Манафорт был осужден по 8 из 18 пунктов обвинения в финансовых преступлениях в суде Александрии, 17 сентября должен был открыться второй процесс по его делу в Вашингтоне. В рамках сделки число вменяемых Манафорту преступных эпизодов сократилось с 7 до 2. Это позволит подсудимому сократить возможное наказание и избежать затрат на второй процесс, а обвинению — добиться осуждения Манафорта без дополнительных затрат ресурсов и средств.

Документ о признании вины не уточняет, обязуется ли Манафорт сотрудничать с Мюллером по так называемому "российскому делу". Мюллер расследует предположения о "сговоре" Трампа с Россией на президентских выборах, Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом.