Мирный договор с Японией привлечет инвестиции, заявил глава Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко считает, что мирный договор между Россией и Японией даст возможность бизнесу вести долгосрочные проекты и привлечет инвестиции, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Мирный договор даст возможность вести долгосрочные проекты бизнесу, привлечет инвестиции. Также это в перспективе дает возможность и безвизового посещения", — рассказал Тарасенко.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.