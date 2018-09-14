Варшавский суд разрешил экстрадицию экс-главы НПО "Космос", пишут СМИ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу главы НПО "Космос" Андрея Чернякова на решение суда первой инстанции об экстрадиции бизнесмена в Россию, сообщает "Коммерсантъ".

Черняков в апелляционном заявлении утверждал, что в случае возвращения на родину существует угроза его жизни. Тем не менее, суд принял решение отклонить апелляцию предпринимателя и признал принятое ранее решение об экстрадиции законным. В ближайшие дни материалы дела бывшего главы НПО "Космос" будут переданы в минюст Польши, за которым остается окончательно решение о выдаче.

Решения ведомства Черняков будет дожидаться в варшавской тюрьме Бялоленка, которое, как отмечает "Коммерсантъ", считается одним из наиболее суровых с точки зрения режима и условий содержания в Европе.

Российский адвокат Чернякова Руслан Коблев в комментарии "Коммерсанту" назвал ситуацию комичной, поскольку, по его словам, предприниматель сам был намерен вернуться в Россию, чтобы доказать свою невиновность и обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Как сообщили газете в пресс-службе Группы ВТБ, в которую сейчас входит Банк Москвы, там приветствуют решение суда. "Группа ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств должника всеми доступными способами в рамках законодательства", — подчеркнули в пресс-службе.

В России Черняков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, предприниматель, получил кредит в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, однако направил средства на другие проекты. При этом кредит не был погашен и долги НПО перед банком превысили 30 миллиардов рублей. Поручателем по кредиту выступал сам Черняков и его личный долг составил 15 миллиардов рублей.

Вопрос о выдаче Чернякова рассматривался в Варшаве с декабря прошлого года. Изначально он скрывался в Великобритании, однако там его обнаружили представители банка и подали в Высокий суд Лондона иск с требованием раскрытия его активов. Бизнесмен бежал из страны сначала в Германию, а затем в Польшу. Его задержали в варшавском аэропорту Фредерика Шопена перед рейсом в Киев.