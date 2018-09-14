Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Руководство Японии напрасно связывает вопрос заключения мирного договора с Россией с Курильскими островами, эти досье нужно "развязать", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что японский политистеблишмент и руководство страны напрасно увязывает вопрос заключения мирного договора, который явится последним шагом в преодолении исторического такого парадокса архаического свойства, что у нас его с Японией до сих пор нет, и вопросами Курильских островов. Эти два досье развязать", — сказал Слуцкий в пятницу в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Политик полагает, что мирный договор нужно "просто подписать и поставить точку", отправив этот архаизм "в учебники истории".

"Думаю, что в Токио внимательно изучат (этот вопрос). Какое-то время потребуется. Восток – это дело тонкое", — заключил он.

Ранее в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре-декабре этого года, однако не уточнил ни предполагаемых дат, ни возможного места проведения подобного саммита. Вместе с этим японский премьер уточнил, что официальный Токио сохраняет позицию, согласно которой "сначала должно быть решение территориального вопроса, а потом — заключение мирного договора".

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.