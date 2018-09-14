МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Швейцарии назвало сообщения СМИ о высылке из Нидерландов подозреваемых в шпионаже россиян, которой способствовала швейцарская разведка, абсурдными измышлениями.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала сообщение о том, что якобы ранее в этом году в Нидерландах были арестованы и высланы двое россиян по подозрению в шпионаже. Согласно публикации, эти люди якобы пытались получить данные из швейцарской лаборатории близ Берна, где работали эксперты в области ядерного, биологического и химического оружия. По данным СМИ, в операции принимала участие швейцарская разведка.

"Считаем любые подобные измышления попросту абсурдными и иначе как очередную попытку подогреть русофобские настроения их квалифицировать нельзя", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Берне, опубликованном в Facebook.

Посольство отметило, что публикация является очередным антироссийским вбросом, который появился через полгода после начавшейся истерии вокруг "дела Скрипалей".

В газете указывалось, что специалисты лаборатории изучали образцы газа, якобы примененного в Сирии, и нервно-паралитического вещества, которым, как подозревают британские спецслужбы, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.