В Бельгии на наличие вируса АЧС проверяют 67 свиноводческих ферм

БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Александр Шишло. Эксперты ветеринарно-санитарной службы проверяют поголовье свиноводческих ферм в бельгийской Валлонии на наличие заболевания африканской чумы свиней (АЧС), сообщил в пятницу министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм.

Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (Afsca) ранее сообщило, что двое диких кабанов найдены мертвыми в бельгийской коммуне Эталь на границе с Люксембургом и Францией, установлено, что животные умерли от АЧС.

"Созданы зоны защиты. Проводятся проверки в 67 хозяйствах, мы ожидаем результаты", — сказал министр журналистам.

Он заверил, что вирус АЧС не несет угрозу здоровью человека. Однако эффективной вакцины против АЧС пока не создано. Вирус может легко передаваться от одного животного другому, угрожая поголовью свиноферм.

Как отмечает Afsca, гибель кабанов подтверждает, что вирус АЧС, очаги которого зарегистрированы в Восточной Европе, распространяется на западную часть континента. Случаи заболевания АЧС установлены в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии и Болгарии.

"Вирус может легко передаваться от одного животного к другому, либо через тесные контакты между отдельными лицами, либо через зараженный материал (транспортное оборудование, сапоги и т. д.) или через остатки пищи, носящие вирус и оставленные человеком", — говорится в сообщении Afsca.

Агентство отмечает, что случаи заражения домашних животных в Восточной Европе могут быть "следствием потребления остатков продуктов, оставленных лицами, прибывшими из зон поражения".

В связи с обнаружением кабанов, погибших от АЧС, власти бельгийской Валлонии принимают меры для предотвращения возможного распространения вируса.