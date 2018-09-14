МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Между Россией и Индией есть разногласия, где развернуть 5 и 6 энергоблоки АЭС Куданкулам, в ближайшее время стороны должны прийти к пониманию в этом вопросе, заявил в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У нас есть проблемы по выбору площадки для 5 и 6 блоков, этот вопрос к взаимному интересу затягивать больше нельзя. Мы договорились, что в ближайшее время мы окончательно придем к пониманию. где же будут строиться 5 и 6 энергоблоки", — сказал Борисов журналистам по итогам двухсторонней межправкомиссии.

Крупнейшим объектом российско-индийского экономического сотрудничества является АЭС "Куданкулам". С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В конце июня нынешнего года состоялась церемония первой заливки бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди (энергоблоки 3 и 4) этой атомной электростанции.

В декабре 2014 года Москва и Дели подписали документ о стратегическом видении серийного сооружения энергоблоков по российской технологии в Индии. В документе определены планы по строительству в Индии с участием РФ до новых атомных энергоблоков. Стратегическая задача — сооружение в Индии в течение 20 лет не менее 12 блоков АЭС российского дизайна.