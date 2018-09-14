Лавров назвал отношения России и Евросоюза заложниками украинского кризиса

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Отношения России и Евросоюза остаются заложниками украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, известно, что в Европе растёт число тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении России, кто "стремится проводить прагматичную политику и не желает, чтобы ими манипулировали в ущерб национальным интересам".
"Убеждён, на базовом, содержательном уровне России и Евросоюзу предопределено сотрудничать друг с другом", — добавил он.