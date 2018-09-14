Лавров назвал отношения России и Евросоюза заложниками украинского кризиса

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Отношения России и Евросоюза остаются заложниками украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Разумеется, осуществление масштабных планов (по сотрудничеству РФ и ЕС — ред.) невозможно без общего оздоровления российско-еэсовских отношений, которые во многом остаются заложником украинского кризиса, а сам кризис остаётся таковым из-за киевских властей", — сказал он, выступая на пленарном заседании российско-германского форума.

По словам Лаврова, известно, что в Европе растёт число тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении России, кто "стремится проводить прагматичную политику и не желает, чтобы ими манипулировали в ущерб национальным интересам".

"Убеждён, на базовом, содержательном уровне России и Евросоюзу предопределено сотрудничать друг с другом", — добавил он.