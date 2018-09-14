Обвиняемый в коррупции украинский министр заявил о своей невиновности

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил на заседании Соломенского районного суда Киева в пятницу, что обвинения в отношении него лишь подтверждают отсутствие совершенных им преступлений.

Ранее в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе, о чем его официально уведомили. По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, обвинение будет просить об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов). Суд в Киеве в пятницу планирует избрать меру пресечения министру. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов передал суду заявление, в котором просит отдать Омеляна ему под поручительство.

"Сегодняшним обвинением я получил от НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Укрины – ред.) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) индульгенцию, что я не совершил ни одного преступления", — сказал Омелян на заседании, которое транслируют украинские телеканалы. Министр также отметил, что если бы у правоохранителей были другие подозрения в отношении него, его дело было бы громче.

Ряд депутатов Рады от фракции "Народный Фронт", а также представители фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" во время заседания подали заявления с просьбой отпустить Омеляна под их поручительство. Аналогичное заявление подал также вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Защита министра просила суд не удовлетворять ходатайство прокуратуры и не избирать Омеляну меру пресечения.

По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 года по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.

В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.