Опрос показал, кого россияне считают организаторами убийства Захарченко

Цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

Цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Каждый третий россиянин считает, что убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко организовали президент Украины Петр Порошенко и Служба безопасности Украины, гласят данный опроса фонда "Общественное мнение".

Как показал опрос, о гибели Захарченко знают 51% респондентов, 25% что-то об этом слышали, не знали о случившемся 23% опрошенных. Тем, кто знал об убийстве главы ДНР (76% респондентов), задавался вопрос: "Как Вы думаете, кто организовал убийство Александра Захарченко?". Согласно опубликованным данным, 33% россиян назвали Порошенко, а также правительство и службу безопасности Украины. Также среди названных вариантов значились, в частности, "США, страны Запада", "кто-то из ДНР", "украинские националисты".

По данным ФОМ, 43% россиян полагают, что после убийства Захарченко вероятность обострения конфликта в Донбассе увеличится, 28% — что останется прежней, 27% затруднились ответить, а 1% считает, что уменьшится. Среди причин, почему ситуация в Донбассе может обостриться, были названы, в частности, "ДНР потеряла лидера, республика ослаблена, жители деморализованы" (13%), "за месть Захарченко будут мстить" (6%), "убийство Захарченко было нужно для усиления конфликта" (5%).

Кроме того, опрос показал, что 29% опрошенных не следят за конфликтом в Донбассе, 43% следят не очень внимательно, постоянно наблюдают за развитием событий 27% респондентов. Оценивая освещение данной проблемы в средствах массовой информации, 35% россиян заявили, что СМИ уделяют ситуации в Донбассе столько времени, сколько нужно, 16% считают, что этого времени слишком много, 12% — слишком мало. Также опрос показал, что 31% опрошенных полагают, что СМИ освещают ситуацию в Донбассе объективно, 26% — необъективно, а 13% затруднились ответить.

Согласно данным ФОМ, 69% россиян также полагают, что достигнутые минские договоренности не выполняются, об их выполнении заявили 5% опрошенных.

Опрос "ФОМнибус" проводился 8–9 сентября в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.