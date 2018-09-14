Украине не удалось помешать выступлению делегата из Крыма на совещании ОБСЕ

ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Украинская делегация безуспешно пыталась помешать представителю Крыма выступить на совещании ОБСЕ по правам человека, которое проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу на совещании взял слово глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер. Украинский делегат, прервав выступление Абажера, обратился к председательствующему с заявлением, что своим выступлением он демонстрирует "попытку нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины". По его мнению, предоставление слова делегату от Крыма "работает против правил и обязательств ОБСЕ", и он попросил лишить Абажера слова.

Представитель России в ответ заявил, что данное мероприятие "не относится к категории тех, в рамках которых решается принадлежность той или иной территории", и призвал украинских коллег "не превращать мероприятие в пустую болтовню".

Выслушав стороны, председательствующий возвратил слово Абажеру.

Во вторник крымским журналистам помешали выступить в Варшаве на совещании БДИПЧ ОБСЕ по тематике прав человека. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками о том, что Крым является "оккупированной территорией" и представители полуострова не могут выступать от имени РФ. Представитель Канады предложил вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались. Позже крымчанам со второй попытки все-таки удалось повторно зарегистрироваться и выступить.