Россиян предупредили о протестах и демонстрациях в ряде европейских городов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило российских граждан о протестных акциях и демонстрациях в некоторых европейских городах в выходные.

"Германия — 16 сентября — протестные акции антифашистов в городе Кельн; начало демонстраций – в 14:00 (местное время) на Ронкаллиплац; ожидается участие 5-7 тысяч человек", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.

Кроме того, в ДСКЦ предупредили, что 16 сентября в испанской Барселоне ожидаются демонстрации сторонников свободного выбора языка общения, которые начнутся шествием в 12.00 по местному времени от Университетской площади до площади Святого Иакова.

По данным департамента, 16 сентября также планируются общественные демонстрации против антисемитизма в британском Манчестере у Манчестерского собора.