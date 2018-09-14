Климкин обвинил Россию в отсутствии поставок воды с Украины в Крым‍

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин обвинил Россию в том, что она лишила Крым водоснабжения. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

"Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины", — заочно ответил он "Оппозиционному блоку".

Ранее Климкин заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды на полуостров, у которого будет российская принадлежность. В партии "Оппозиционный блок" призвали прекратить "геноцид, который нарушает права крымчан" и отправить министра в отставку.

"Водную блокаду организовывали демонстративно"

Российские эксперты прокомментировали слова Климкина.

Как считает председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, крымчане понимают, кто ответственен за произошедшее.

"Оценивать с точки зрения здравого смысла действия, поступки и заявления украинских политиков бессмысленно", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, водную блокаду организовывали демонстративно — Киев выделил деньги для строительства плотины, чтобы Северо-Крымский канал навсегда был иссушен.

"Мы четко понимаем, что Крым живет только благодаря тому, что мы находимся в составе РФ, благодаря материально-технической поддержке и всему тому, что делает весь российский народ для жителей Крыма и для Крымского полуострова", — заключил Колесниченко.

"Логика как у террористов"

В свою очередь, депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что действия Украины можно расценивать как попытку самого настоящего геноцида.

"Ведь если бы не те усилия, которые были предприняты Российской Федерацией для решения проблем — и водоснабжения, и энергообеспечения полуострова — действия Украины могли привести к очень серьезным последствиям для населения Республики Крым", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, эти решения Киев принимал осознанно.

"То есть, сама логика действий нынешнего киевского режима — абсолютно как у террористов", — добавил Ганжара.

По мнению эксперта, киевское руководство проводит политику террора не только в отношении Крыма, но и, прежде всего, в отношении населения самой Украины.

"Рано или поздно здравомыслящие люди придут к власти на Украине, и там также наладится нормальная жизнь", — заключил он.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.

Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему удалось решить после переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

После того как крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, в Киеве решили, что можно "вернуть" полуостров радикальными методами: украинские националисты организовали несколько блокад, подрывали опоры ЛЭП. Киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал, после чего в Верховной раде похвастали тем, что создали жителям полуострова "проблемы". Так, нардеп Мустафа Джемилев заявил, что если подачу воды восстановят, то украинцы "снова быстро ее перекроют".