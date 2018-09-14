КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Обвинение ходатайствует в Соломенском районном суде Киева, который в пятницу избирает меру пресечения министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, об определении чиновнику залога в размере 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов) и запрете ему выезда заграницу.

Ранее в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе, о чем его официально уведомили. По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, обвинение будет просить об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов). Суд в Киеве в пятницу планирует избрать меру пресечения министру. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов передал суду заявление, в котором просит отдать Омеляна ему под поручительство.

"С учетом всех обстоятельств дела, с учетом размера доходов… данный размер залога в 5 миллионов гривен достаточный для гарантирования выполнения им процессуальных обязательств", — сказал прокурор во время заседания суда, которое транслируют украинские телеканалы. При этом он ходатайствовал в суде обязать Омеляна сдать загранпаспорт, являться к следователю по первому требованию и воздержаться от общения со свидетелями.

Прокурор сообщил, что министру грозит наказание до 10 лет лишения свободы. По мнению прокуратуры, существует риск того, что министр может скрываться от органов следствия и суда, в том числе заграницей, так как дети Омеляна имеют гражданство других стран, в частности США и Австрии. Кроме того, обвинение считает, что Омелян может влиять на свидетелей по его делу.

По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 года по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.

В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.