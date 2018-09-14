СК России завел дело из-за обстрелов в Донбассе

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новое уголовное дело возбуждено из-за очередных обстрелов Донбасса, нарушающих "школьное перемирие", сообщила в пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"По данному факту главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Следственный комитет принимает все предусмотренные законом меры для установления лиц, причастных к этому преступлению, и всех его обстоятельств", — заявила Петренко.
В сообщении отмечается, что украинские военнослужащие руководствовались мотивами политической и идеологической ненависти по отношению к населению Донбасса, желающему жить обособленно от киевской власти.