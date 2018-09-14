Решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против России вступило в силу

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Решение Совета ЕС о продлении до марта 2019 года списка индивидуальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале ЕС.

Решение формально было согласовано на прошлой неделе без обсуждения и окончательно одобрено на этой неделе. Совет ЕС мотивировал продление санкций тем, что "оценка ситуации не позволяет изменить их режим санкций".

Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки, они касаются как физических лиц, так и организаций.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно.