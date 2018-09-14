МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Один человек погиб в результате взрывов газа в домах Массачусетса, более 10 получили ранения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти.
Как сообщает телеканал, одиннадцатилетний Леонель Робсон из Лоуренса скончался в центральной больнице Массачусетса. На машину, в которой он находился, упала труба, отлетевшая в результате взрыва.
В пятницу полиция штата Массачусетс сообщила о 70 случаях утечки газа к северу от Бостона. Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. В четверг компания сообщала о работах в своей сети.
Всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые получают газ от компании Columbia Gas, предложили покинуть свои дома, не пользоваться электроприборами и сотовыми телефонами, чтобы не вызвать пожар. Местная электрическая компания обесточила свою сеть в качестве меры предосторожности.