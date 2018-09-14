Россия надеется на согласие США в воссоздании рабочей группы по антитеррору

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает на положительный ответ американской стороны на предложение президента РФ Владимира Путина о воссоздании рабочей группы по антитеррору, заявил российским журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов напомнил, что предложение было озвучено на Российско-американском саммите в Хельсинки, а потом было одной из центральных на консультациях секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 23 августа в Женеве.
Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости сообщил, что Россия и США обсуждают параметры воссоздания этой рабочей группы.