Россия надеется на согласие США в воссоздании рабочей группы по антитеррору

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает на положительный ответ американской стороны на предложение президента РФ Владимира Путина о воссоздании рабочей группы по антитеррору, заявил российским журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Примеры конструктивного взаимодействия с нынешней администрацией в вопросах борьбы с терроризмом имеются… Твердо убеждены, что в одиночку проблему терроризма не решить. Необходимо объединение усилий всех стран и, разумеется, России и США. Надеемся, что это понимают и в Вашингтоне. Вот почему мы рассчитываем на положительную реакцию от американских коллег на предложение российского президента", — сказал он.

Антонов напомнил, что предложение было озвучено на Российско-американском саммите в Хельсинки, а потом было одной из центральных на консультациях секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 23 августа в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости сообщил, что Россия и США обсуждают параметры воссоздания этой рабочей группы.