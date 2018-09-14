Южная Корея и КНДР открыли координационное бюро в Кэсоне

ТОКИО, 14 сен – РИА Новости. Церемония открытия совместного между Южной Кореей и КНДР координационного бюро состоялась в пятницу в Кэсоне, в мероприятиях приняли участие южнокорейский министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн и председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

"С сегодняшнего дня Южная и Северная Кореи могут иметь прямую связь 24 часа в день 365 дней в году по вопросам относительно расширения межкорейских отношений, мира и процветания Корейского полуострова", — цитирует агентство Ренхап слова южнокорейского министра в ходе церемонии.

Решение об открытии бюро для обеспечения в полной мере гражданских обменов было принято в ходе состоявшегося 27 апреля этого года саммита лидеров Южной Кореи и КНДР. Ранее на прошлой неделе представители администрации президента Южной Кореи заявили, что власти не рассматривают открытие бюро как нарушение санкционного режима в отношении КНДР. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин тогда заявил, что ожидает открытие бюро "через несколько дней".

В работе бюро будет задействовано 20 человек со стороны Южной Кореи и около 15-20 человек со стороны КНДР, отмечает агентство. Предполагается, что главы миссий обеих стран будут проводить ежемесячные встречи с целью обсуждения наиболее актуальных тем.