Губернатор Калифорнии примет участие в "Диалоге Форта Росс" в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Джерри Брайн примет участие в очередной встрече "Диалог Форта Росс", который пройдет в Сан-Франциско в середине октября, заявил российским журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
С российской стороны намерены участвовать власти Вологодской и Новгородской областей, Тюмени, представители Русского географического общества, сообщил Антонов.
"В двадцатых числах октября планируем посетить штат Юта. Предстоят встречи с губернатором Юты Гэри Гербертом, главами экономблока администрации штата, бизнесменами. Хотели бы посмотреть, что можно сделать для активизации регионального сотрудничества между городами-побратимами Солт-Лейк-Сити и Ижевском, а также Вест-Джорданом и Воткинском", — добавил посол.
Конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран.