Губернатор Калифорнии примет участие в "Диалоге Форта Росс" в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Джерри Брайн примет участие в очередной встрече "Диалог Форта Росс", который пройдет в Сан-Франциско в середине октября, заявил российским журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"С американской стороны третий год подряд будет присутствовать губернатор Калифорнии Джерри Браун, видные эксперты ведущих политологических центров и вузов – Института Кеннана, Стэнфордского университета", — сказал Антонов.

С российской стороны намерены участвовать власти Вологодской и Новгородской областей, Тюмени, представители Русского географического общества, сообщил Антонов.

"В двадцатых числах октября планируем посетить штат Юта. Предстоят встречи с губернатором Юты Гэри Гербертом, главами экономблока администрации штата, бизнесменами. Хотели бы посмотреть, что можно сделать для активизации регионального сотрудничества между городами-побратимами Солт-Лейк-Сити и Ижевском, а также Вест-Джорданом и Воткинском", — добавил посол.

"Диалог Форт Росс" – российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в городах Псков и Изборск.

Конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран.