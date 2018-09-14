Посол России в США призвал к отмене визовых барьеров для деятелей искусства

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Между Россией и США не должно быть визовых барьеров для деятелей искусства, заявил в пятницу российским журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Вряд ли нужно доказывать пользу от таких обменов – если культура не накачана пропагандой, она помогает всем сторонам лучше узнавать и понимать друг друга. Поэтому здесь не должно быть никаких искусственных барьеров, таких как проблемы с выдачей виз для деятелей искусства", — сказал он.

Посол отметил, что сотрудничество России и США в области культуры развивается успешнее, чем во многих других сферах.

"В том числе и потому, что находится за рамками официальных контактов – в США нет министерства культуры, большинство учреждений имеют полную самостоятельность и ориентируются, в первую очередь, на спрос аудитории. А российская культура была и остается здесь весьма востребованной", — сказал он.

По словам дипломата, в Америку часто приезжают солисты и коллективы, такие как Денис Мацуев и Анна Нетребко, оркестр Мариинского театра, "Виртуозы Москвы", Санкт-Петербургский филармонический оркестр и другие.

"Развиваем здесь и наш театр – в этом году с гастролями приезжал Театр наций, в 2019 году будем встречать Театр имени Вахтангова. Способствуем продвижению российского кинематографа – в начале декабря пройдет неделя российского кино в Нью-Йорке и Вашингтоне", — рассказал Антонов.

Он отметил и влияние американской культуры на Россию, приведя в пример голливудские фильмы, поп-музыку, джаз. "Рады, что стало доброй традицией участие американских джазменов в фестивале Koktebel Jazz Party", — сказал дипломат.

Кроме того, он отметил взаимодействие по научной линии между учеными, университетами, лабораториями.

"В США очень сильная русскоязычная научная диаспора, которая продолжает наращивать партнерство с российскими учебными заведениями. Речь идет об участии в научно-образовательных программах, экспертной оценке научных проектов, содействии созданию "зеркальных" лабораторий в России, организации стажировок студентов и молодых ученых в возглавляемых представителями американской Ассоциации русскоговорящих ученых (RASA-USA) центрах", — сказал Антонов.

Он добавил, что посольство участвует в организации ежегодных конференций этой ассоциации, на которых обсуждаются актуальные вопросы по естественным, гуманитарным и экономическим наукам. Очередная конференция, по его словам, пройдет 2-4 ноября в Вашингтоне.