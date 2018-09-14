Оскорбившую египтян в соцсетях ливанку выслали из Египта

КАИР, 14 сен — РИА Новости. Египетские власти выслали из страны гражданку Ливана Мону аль-Мазбух, которую суд признал виновной в оскорблении египтян в социальных сетях, сообщило агентство МЕНА.

Ливанку под охраной доставили в каирский аэропорт поздно вечером в четверг, откуда она вылетела в Бейрут на самолете ливанской авиакомпании.

Во время отдыха в Каире в мае этого года 24-летняя Мона аль-Мазбух опубликовала эмоциональное видео с нелицеприятными и нецензурными высказываниями в адрес египтян. Девушка утверждала, что во время многочисленных поездок в Египет подвергалась домогательствам, словесным оскорблениям на улицах египетской столицы. По ее словам, это свидетельствует о низком культурном уровне большинства населения. Позже она удалила это видео и записала другое, в котором извинилась перед египтянами и заявила, что ее слова относятся только к тем, кто неприлично себя вел.

Скандальное видео Моны аль-Мазбух вызвало широкий резонанс в Египте, многие требовали ее судебного преследования. Она была задержана 1 июня по распоряжению генеральной прокуратуры при попытке выехать из Египта.

Седьмого июля Каирский суд приговорил гражданку Ливана к 11 годам тюремного заключения за оскорбительное видео. Затем срок заключения был снижен до восьми лет.

Девятого сентября суд удовлетворил апелляцию аль-Мазбух, смягчив наказание до года условно, что позволило ей покинуть места заключения. Также ливанку приговорили к штрафу в 40 700 египетских фунтов (2280 долларов).