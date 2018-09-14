Матвиенко призвала мировое сообщество содействовать межкорейскому диалогу

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мировое сообщество должно содействовать мирному урегулированию на Корейском полуострове, Пхеньян также проявляет готовность к диалогу с зарубежными партнерами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам визита делегации российских сенаторов в КНДР.

В начале сентября делегация Совфеда во главе с Матвиенко посетила Пхеньян.

"Нельзя Северную Корею пытаться заставлять предпринимать какие-либо меры, без встречных шагов. Так не получится: диалог — это улица с двусторонним движением. В случае, если он будет выстроен, можно надеяться на достижение договоренностей о денуклеаризации, на то, чтобы "клуб ядерных государств" не расширялся, чтобы Корейский полуостров был свободен от оружия огромной разрушительной силы", — сказала Матвиенко, текст интервью которой размещен в пятницу в "Российской газете".

Сенатор уверена, что "мировое сообщество должно всячески содействовать этому процессу", что и делает Россия.

"Мы со своей стороны поддерживаем и положительно оцениваем саммит США — КНДР, межкорейский диалог, шаги, которые делает Пхеньян. И будем добиваться справедливости в отношении Северной Кореи в тех новых реалиях, в которых мы сегодня находимся и с учетом предпринимаемых ею шагов", — подчеркнула законодатель.

Матвиенко отметила, что в ходе поездки в Пхеньян увидела большие перемены — прежде всего, в изменении политической риторики: раньше она была воинствующей, сейчас – миролюбивая, в атмосфере, которая стала атмосферой созидания, а не противостояния.

"Всё это подтверждает серьёзность намерений руководства страны, председателя Государственного совета КНДР добиться мира на Корейском полуострове. Добиваться его не бряцанием оружия, не разработкой новых баллистических ракет, а политико-дипломатическим путем, путем переговоров с Южной Кореей, с США, мировым сообществом", — сказала парламентарий.

По ее словам, это чувствовалось на военном параде, где демонстрировалась только оборонительная техника, в контактах, разговорах с коллегами-парламентариями. "Словом, атмосфера в стране сейчас иная", — добавила сенатор.

Приятно удивило Матвиенко и то, что несмотря на санкции, страна развивается. "Я увидела, как развивается Пхеньян, столица Северной Кореи. Появились целые новые улицы, кварталы. Это современная архитектура — не унылая и однообразная. В Пхеньяне появилось такси, чего раньше не было. Местная валюта — вона — приобрела вес и значимость", — пояснила Матвиенко.

По ее словам, в магазинах в достаточном количестве продукция местного производства, есть выбор. Другими стали одежда людей, их облик.

"И, конечно, удивительная чистота в городе, ухоженность, замечательное благоустройство. И, как мне сказал наш посол, такая картина не только в Пхеньяне, а во всех городах Северной Кореи", — отметила глава СФ.

Северокорейцы надеются, что миролюбивые шаги, которые уже сделаны КНДР, будут оценены в мире, сказала сенатор. "И партнеры — в частности, США, ведь президент Дональд Трамп подписал соответствующую декларацию, — предпримут встречные шаги. В том числе в плане ослабления санкций", — подчеркнула законодатель.

По ее словам, суровыми санкциями Северную Корею не удалось поставить на колени, а когда начался взаимоуважительный диалог, КНДР откликнулась. "Это позиция лидера страны Ким Чен Ына, который настроен на мирные переговоры, на сближение Южной и Северной Кореи. Не просто настроен, а предпринимает для этого реальные шаги", — сказала Матвиенко.

Она сообщила, что в двадцатых числах сентября в Пхеньяне состоится третий раунд межкорейских переговоров на высшем уровне. "Так что изменения есть, они очевидны, их, конечно, надо закреплять", — уверена парламентарий.