Россия поможет межкорейскому диалогу в ходе Евразийского женского форума

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Россия готова содействовать переговорам представителей Северной и Южной Кореи в ходе работы Второго Евразийского женского форума в Петербурге, парламентарии КНДР готовы к диалогу, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Женский форум пройдет с 19 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. В начале сентября делегация Совфеда во главе с Матвиенко посетила Пхеньян.

Спикер Совфеда отметила, что парламентская делегация КНДР примет участие в мероприятии.

"И делегация Южной Кореи приедет (на форум). Надеюсь, будет возможность организовать контакт, на уровне представительниц двух Корей", — сказала Матвиенко, текст ее интервью размещен в пятницу в "Российской газете".

"Парламент Северной Кореи готов к тому, чтобы начать диалог с парламентом Южной Кореи. Мы также будем этому содействовать", — отметила сенатор.

Матвиенко заявила о росте открытости Пхеньяна во внешней политике. "Об изменениях в КНДР говорит и тот факт, что наше межпарламентское взаимодействие за последние два-три года стало более активным, более открытым. Ведь раньше делегации Верховного народного собрания КНДР практически не участвовали в парламентских форумах. Они не откликались на наши приглашения", — сказала законодатель.

Сейчас картина, по ее словам, совершенно иная: за последние два-три года было очень большое количество контактов — поездок в КНДР и визитов северокорейских представителей, например, на 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза. "Они демонстрируют готовность к открытости, сотрудничеству", — заключила парламентарий.