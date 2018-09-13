Пресс-секретарь Нетаньяху взял отпуск, чтобы "очиститься" от обвинений

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь главы израильского правительства Дэвид Киз объявил, что берет отпуск, чтобы "очистить свое имя" после обвинений в сексуальных домогательствах.

Местный англоязычный интернет-ресурс Times of Israel насчитал 12 женщин, включая кандидатку в сенатора штаты Нью-Йорк, которые заявили о неподобающем поведении 34-летнего уроженца США.

"В свете ложных и вводящих в заблуждение обвинений против меня… я попросил об отпуске с тем, чтобы очистить свое имя", — говорится в заявлении, которое распространил чиновник.

"Я полностью уверен, что правда восторжествует", — добавил он.

Киз настаивает на своей невиновности. В канцелярии премьер-министра Израиля он работает с 2016 года, курируя взаимодействие с иностранными СМИ.