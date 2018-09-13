Избранному президенту Мексики спели серенаду

МЕХИКО, 13 сен – РИА Новости. Исполнением серенады для будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора местная организация по защите прав детей решила привлечь внимание к ряду проблем, чтобы они были включены в повестку дня его правительства.

Организатор акции, глава Сети по защите прав детей Мексики Хуан Мартин Перес Гарсия рассказал, что целью было предложить будущему главе государства, как улучшить ситуацию в стране, в том числе и для подрастающего поколения.

В итоге группа подростков и детей пришла с плакатами к дому в Мехико, где располагается временная резиденция Лопеса Обрадора, а с ними пришли и национальные музыканты марьячи. Именно они исполнили серенаду Recuerdame ("Вспомни меня") из знаменитого мультфильма "Коко" прямо под стенами резиденции.

Лопес Обрадор вступит в должность 1 декабря текущего года.