Иракский суд постановил арестовать губернатора Басры за клевету

КАИР, 13 сен — РИА Новости. Суд в Ираке выдал ордер на арест губернатора города Басра Асаада аль-Идани, его обвинили в оскорблении и клевете на главу полиции одноименной провинции, а также всего МВД арабской республики, сообщает телеканал "ас-Сумария".

Телеканал на своем сайте опубликовал оригинал постановления суда. Источник "ас-Сумарии" сообщал ранее, что глава полиции провинции Басра, а также министерство внутренних дел Ирака подали в суд на губернатора города Басра, обвинив его в клевете и оскорблении.

Иракская Басра всю прошлую неделю была охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

В минувшие вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города.