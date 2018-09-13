ЕСПЧ прокомментировал раскрытую Сноуденом слежку за британцами

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека в четверг установил, что британская программа по сбору информации о гражданах нарушает права человека на уважение частной жизни, сообщается в заявлении суда.

"В деле Big Brother Watch и других против Великобритании суд установил, что британская система слежки нарушила конвенцию (по правам человека)", — говорится в заявлении суда на сайте организации. При этом в ЕСПЧ сочли, что передача такой информации иностранному государству не является незаконной.

Эдвард Сноуден в Twitter назвал решение ЕСПЧ победой, отметив, что государства отрицали нарушения прав человека в течение пяти лет после раскрытия Сноуденом информации.

Более десятка правозащитных групп направили иск к британским спецслужбам и управлению правительственной связи (GCHQ) после масштабных разоблачений экс-сотрудника американских разведывательных ведомств Эдварда Сноудена.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.