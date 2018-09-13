Премьер Чехии прокомментировал антироссийские санкции

ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Повода для того, чтобы сейчас активно заниматься вопросом антироссийских санкций, не существует, у Чехии в ЕС другие приоритеты – миграция и финансовая ситуация, заявил премьер Андрей Бабиш, выступая во второй половине дня в четверг перед депутатами национального парламента.
Главной темой на совещании, как накануне сообщали местные СМИ, предполагалось обсуждение вопроса об антироссийских санкциях, сторонником отмены которых является глава Чехии, однако Земан не нашел в этом взаимопонимания с другими участниками встречи.
Заявленный брифинг после встречи не состоялся. Журналисты, а также немногочисленные манифестанты, пришедшие на Пражский град с антироссийскими лозунгами, напрасно прождали политиков.
"Мы договорились, что не будем на эту тему (антироссийских санкций – ред.) активно выступать, для этого нет повода", — заявил в четверг депутатам Бабиш. Он также напомнил о различном отношении стран ЕС к России и к санкциям.
"Господин президент не является членом Европейского совета, так что он может говорить, что хочет", — подчеркнул Бабиш, добавив, что для Чехии приоритетами в ЕС являются решение миграционного кризиса и финансовая ситуация на 2021-2027 годы.