Бразильские врачи оценили состояние кандидата в президенты после нападения

МЕХИКО, 13 сен — РИА Новости. Восстановление кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару проходит нормально после перенесенной им в ночь на четверг новой хирургической операции, связанной с полученным ранее ножевым ранением во время предвыборного мероприятия, сообщил госпиталь Albert Einstein в Сан-Паулу.

Операция длилась порядка двух часов, отмечает канал Globo. Хирургическое вмешательство понадобилось из-за "прогрессирующего вздутия живота и тошноты". У пациента была выявлена непроходимость тонкого кишечника.

Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.

Ранее медики сообщали, что срок госпитализации Болсонару составит от семи до десяти дней. Возобновление предвыборной деятельности кандидата вне госпиталя возможно не ранее чем через 20 дней. В связи с этим Болсонару намерен вести часть своей предвыборной кампании через интернет, оставаясь на реабилитации в госпитале.