США при Трампе ввели санкции против 212 связанных с Россией лиц и компаний

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Минфин США с января 2017 года, когда президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп, ввел санкции в отношении 212 лиц и компаний, связанных с Россией, говорится в докладе помощника министра финансов Маршалла Биллингсли.

"С января 2017 года минфин ввел санкции против 212 связанных с РФ лиц и компаний за действия, подпадающие под санкции", — говорится в документе, опубликованном перед слушаниями в палате представителей.

Согласно этим данным, 136 лиц и компаний включены в санкционные списки из-за ситуации на Украине по закону "О противодействии противникам Америки" (CAATSA).

"Мы агрессивно нацелены на ключевые сектора российской экономики, применив блокирующие санкции в отношении 14 российских банков и санкции в отношении 124 российских финансовых институтов и 50% и более дочерних компаний. В энергетическом секторе минфин наложил блокирующие санкции на 20 российских фирм и ввел санкции в отношении еще 80 российских субъектов", — говорится в докладе.

До января 2017 года США также ввели целый пакет санкций из-за ситуации на Украине и в Крыму и из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы, которое власти РФ отрицают.