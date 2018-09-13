МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия призывает Запад повлиять на Киев, чтобы тот отказался от воинственной риторики и перешел к практической реализации своих обязательств по минским соглашениям, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что минские соглашения остаются безальтернативной основой мирного урегулирования кризиса и должны неукоснительно выполняться. Мы призываем наших партнеров повлиять на Киев с тем, чтобы от воинственной риторики и действий там как можно скорее перешли к практической реализации своих обязательств", — сказала Захарова на брифинге.