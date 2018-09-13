МИД рассмотрит просьбу Петрова и Боширова при обращении за содействием

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. МИД РФ рассмотрит просьбу "подозреваемых" по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова о каком-либо содействии, если у них будет желание обратиться в министерство, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Если у этих граждан, как у любых других граждан,…появится даже не столько необходимость, а выраженное желание получить содействие министерства по какому-либо вопросу, как вы знаете, можно обратиться публично — сейчас так модно делать, можно обратиться так, как предполагает это закон — через соответствующий раздел "Обращения граждан", можно написать на электронную почту", — заявила она.

"Каким может быть это содействие? Любым, на что претендует гражданин Российской Федерации, а иногда и иностранный гражданин, у нас и такие обращения есть. Оно будет рассмотрено", — добавила дипломат.

Петров и Боширов 13 сентября дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, что ездили в Великобританию как туристы, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения. В МИД Великобритании заявили, что интервью подозреваемых по "делу Скрипалей" является очередным примером "запутывания вопроса и лжи" со стороны России.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.