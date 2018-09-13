В МИД попросили Лондон предоставить другие фотографии Петрова и Боширова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва обращается к Лондону с просьбой предоставить другие фотографии Петрова и Боширова, которые могут их связывать с делом Скрипалей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот тот вопрос, который задали сами себе и (главвред RT Маргарита) Симоньян, и Петров и Боширов, который у всего мира, по-моему, возникает: а кроме коридоров есть еще фотографии, которые хоть как бы связывали бы Петрова и Боширова с теми обвинениями, которые им представляет британская сторона? Мы все очень ждем этих материалов, все. Нам очень всем интересно", — сказала она на брифинге.

"Если за 40 минут британская сторона может двух граждан персонально обвинить во лжи, уж за пять месяцев они могли раздобыть фотографии, которые хоть как бы указывали, хоть как-то связывали историю этих двух людей с теми обвинениями, которые были предъявлены Российской Федерации. Вот и все", — добавила Захарова.

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Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.