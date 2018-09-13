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МИД прокомментировал позицию США по палестино-израильскому конфликту

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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США стараются не слышать призывы России призывы РФ к совместной работе по палестино-израильскому конфликту с целью его урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Офицеры безопасности на дороге, ведущей к зданию нового посольства США в Иерусалиме. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit
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"Американские коллеги именно так — через возрастающее давление, иногда даже через прессинг в отношении одной из сторон ближневосточного конфликта — видят путь к заключению справедливого, с их точки зрения, мира на Ближнем Востоке. Сомнительная установка, на наш взгляд. При этом Вашингтон умалчивает о своем видении параметров восстановления мирного процесса. Все, что тиражируется в публичном пространстве, к сожалению, информационный вброс. Другой квалификации это не поддается", — сказала Захарова на брифинге.

"Все время нам говорят о так называемой "сделке века". Она призвана поставить точку в застарелом конфликте, удовлетворить все заинтересованные стороны. К сожалению, нет вообще никакой конкретики. На наши призывы на коллективную работу по ближневосточному урегулированию, будь то на площадке Совета безопасности ООН, либо в рамках ближневосточного квартета посредников. У нас складывается ощущение, что все эти призывы в Соединенных Штатах Америки стараются просто не слышать", — добавила Захарова.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт ранее заявила, что США больше не будут делать взносы в Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Науэрт раскритиковала организацию работы этой организации и то, как агентство распоряжалось выделенными средствами. Она отметила, что США активизируют обсуждение вопроса помощи беженцам с ООН, властями стран, принимающих их, а также с заинтересованными международными игроками. Доля американских средств в ежегодном бюджете агентства в 1,2 миллиарда долларов составляла около 350 миллионов.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат выступил с критикой такого решения, свое сожаление выразил Генсек ООН Антониу Гутерреш и представители ЕС, резко осудила действия США и Турция.

Дипслужба ЕС сообщила, что финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам продолжится, несмотря на шаги США. Ранее глава МИД Германии Хайко Маас предложил коллегам из стран ЕС рассмотреть идею увеличения объемов финансирования БАПОР.

Палестино-израильский конфликт
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