Избирательный подход к оценке решений МУС потрясает, заявили в МИД

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва уже давно привлекает внимание к политизированности Международного уголовного суда (МУС) и других международных судебных инстанций и потрясена избирательным подходом к оценке их решений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы также напомнить, что Россия давно и последовательно привлекает внимание к политизированности международных судебных инстанций, включая МУС. К сожалению, они зачастую используются лишь как средство давления на неугодных — неугодные государства, неугодные правительства. Мы вновь призываем задуматься над тем, отвечает ли интересам международного сообщества такое положение дел. Но этот выборочный подход, когда одни решения приветствуются, а другие решения, которые могут приниматься и являются невыгодными, за них еще будут карать и самих судей — это, конечно, потрясение", — заявила она.

Дипломат прокомментировала замечания советника президента США Джона Болтона по поводу работу МУС.

"Господин Болтон указал на такие проблемы МУС, как коррумпированность, подверженность манипуляциям, неэффективность и затратность. Если честно, с этим трудно не согласиться, и об этом мы говорим же давно. Однако у Соединенных Штатов Америки нет никаких претензий к устроенным аналогичным образом и обладающими по существу теми же, идентичным недостатками международным уголовным трибуналам ad hoc, таким как печально известный Международный трибунал по бывшей Югославии", — заявила она.

"Хочется задать вопрос — а почему? Ответ тоже можем предоставить прямо сейчас, он кроется в высказывании господина Болтона, который четко дал понять, что международное правосудие должно заниматься другими государствами, но не США и их союзниками. Это все укладывается в традиционную схему. Новым же элементом является не то, что международное уголовное правосудие является объектом политического манипулирования, а то, что теперь это делается открыто", — добавила представитель МИД.