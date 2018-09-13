ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен — РИА Новости. Израильская полиция объявила о задержании иммигранта из РФ по подозрению в том, что он подрядился убить двух граждан Израиля по заказу некоего "российского бизнесмена", имевшего к ним финансовые претензии.

Согласно материалам дела, частично рассекреченным в четверг, мужчина сам связался с потенциальными жертвами, рассказал им о заказе и, выразив сожаление в том, что взялся за это дело, предложил им отправить нанимателю постановочные снимки убийства.

Те обратились в полицию, которая задержала подозреваемого. "Специальная следственная группа полиции задержала жителя города Нетании, который был предположительно нанят за один миллион долларов российским бизнесменом для убийства двух израильских граждан в контексте финансового спора", — говорится в пресс-релизе.

Полиция не называет имен фигурантов дела, сообщая только, что задержанным оказался 38-летний мужчина. Он год назад переехал в Израиль из России, где, с его слов, служил в "элитном подразделении спецназа". Потенциальные жертвы — жители Тель-Авива 45 лет и 51 года. От них, согласно материалам дела, заказчик требовал по восемь миллионов долларов, которые те ему якобы задолжали.

По данным полиции, задержанный дважды получал от нанимателя по пять тысяч долларов на текущие расходы, в том числе на личной встрече в Израиле, и еще 15 тысяч после того, как отправил сфабрикованную фотографию убийства.