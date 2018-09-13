Россия пообещала США демарш из-за дела Бутиной

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва проведет демарш в Госдепартаменте из-за дела россиянки Марии Бутиной, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, этот шаг связан "с инсинуациями американских официальных структур в наш адрес".

Захарова подчеркнула, что Москва возмущена попытками американского Минюста "истолковать консульские визиты к Марии Бутиной, равно как и ноты с требованием соблюдения ее законных прав, в качестве доказательств неких особых обстоятельств", связывающих ситуацию с российским правительством.

Россиянку обвиняют в сговоре для работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Сама Бутина заявила, что невиновна. Адвокат россиянки подчеркнул, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Суд отказался освободить Бутину на время разбирательства. Следующее заседание запланировано на 13 ноября.