Россия запросит разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России запросит в госдепартаменте США официальное разъяснение в связи с представленными господином Гиоргадзе (бывшего министра госбезопасности Игоря Гиоргадзе. — Прим. ред.) новыми фактами, которые свидетельствуют о неблаговидной роли контингента вооруженных сил США, который развернут в микробиологической лаборатории на территории Грузии. Мне кажется, что суверенные страны обретали свой суверенитет и независимость и так отчаянно боролись за его сохранение, отнюдь не для того чтобы над ними и над гражданами этих стран проводились чужими военными биологические эксперименты, а именно это там происходит", — сказала дипломат на брифинге в четверг.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.